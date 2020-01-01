Интеграция России и Белоруссии идет со скрипом. Дорожные карты стороны планировали подписать 8 декабря – к 20-летию Союзного государства. Но из-за упрямства президента Александра Лукашенко переговоры затягиваются. Поговаривают, что белорусский лидер мечтает занять кресло главы нового объединения. Опрошенные Дни.ру эксперты призвали Лукашенко умерить амбиции.

Интеграция России и Белоруссии идет со скрипом. Дорожные карты стороны планировали подписать 8 декабря – к 20-летию Союзного государства. Но из-за упрямства президента Александра Лукашенко переговоры затягиваются. Поговаривают, что белорусский лидер мечтает занять кресло главы нового объединения. Опрошенные "Дни.ру" эксперты призвали Лукашенко умерить амбиции.С Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин последнее время встречается чаще, чем с другими иностранными коллегами. Главы государств пытаются согласовать дорожные карты по интеграции. Всего их 31, они касаются разных сфер – финансов, налогов, права.В СМИ строят разные предположения о формате Союзного государства. Поговаривают об общем правительстве и парламенте и даже о присоединении Белоруссии к России. Последний вариант в Кремле опровергают, да и Лукашенко не раз заявлял, что не готов поступиться суверенитетом страны.Зато белорусский лидер очень хочет новых экономических бонусов – дешевых энергоносителей, кредитов, доступа на российский рынок. Но спонсировать многовекторную политику Лукашенко Москва больше не хочет.Россия настаивает на более тесной интеграции – создании единой налоговой системы, эмиссионного центра, что автоматически должно привести к политическому объединению, сказал в беседе с корреспондентом "Дни.ру" директор директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. "Переговорный процесс упирается в согласование этих пунктов", – отметил эксперт.По его словам, Лукашенко пока не готов пожертвовать собственной властью. "Экономическая и политическая интеграция означает фактически конец нынешнего режима в Белоруссии. Накал остается высоким, и белорусская сторона не демонстрирует намерений уступать", – уверен Салин.Лукашенко попытается сыграть на факторе Запада,считает политолог. 4 января в Минск прибывает госсекретарь США Майк Помпео. Да и вообще, последнее время влиятельные чиновники из Соединенных Штатов и Европы зачастили в белорусскую столицу.Впрочем, подчеркнул Салин, за пределы геополитического коридора, в котором Минск колеблется последние 25 лет, Лукашенко не выходит. "Сначала ближе к России, потом к Западу. Но он не заключает стратегических альянсов, которые нельзя отыграть назад", – пояснил аналитик.Однако сейчас в отношениях Москвы и Минска ситуация особенная. "Поэтому действия могут быть принципиально новыми", – предупредил Салин.Лукашенко: Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)Сближение Белоруссии и Запада не повлияет на интеграцию с Россией, считает политолог Армен Гаспарян. "Лукашенко не очень устраивает Соединенные Штаты. Им бы хотелось, чтобы там был другой политик. Белорусский лидер это тоже понимает", – указал эксперт.Ходили слухи, что в союзном государстве Лукашенко может получить кресло премьер-министра. Но ролью второго плана белорусский лидер явно не удовлетворится. Поговаривали, что амбициозный Батька метит в кресло главы нового объединения, да и вообще, еще с 90-х мечтает стать хозяином Кремля.Официальная Москва от амбиций президента соседней республики явно не в восторге. Эксперты призывают белорусского лидера спуститься с небес на землю." искренне хочет верить, что он будет самым главным в Союзном государстве. Но для такого варианта развития событий сегодня нет оснований, поэтому он занимается торпедированием интеграции", – пояснил Армен Гаспарян.