ОМВД России по Бутырскому району разыскивает несовершеннолетнюю Морозову Татьяну Алексеевну, 2013 года рождения...

ОМВД России по Бутырскому району разыскивает несовершеннолетнюю Морозову Татьяну Алексеевну, 2013 года рождения, уроженку г. Москвы, которая 01.01.2020 около 02.40 ушла с адреса: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 22, корп. 2, предположительно с неизвестной женщиной.Приметы Морозовой Т. А.: на вид 7 лет, рост около 120 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы русые.Одета: розовый комбинезон, розовые сапоги.Приметы неизвестной женщины: на вид около 30 лет, славянской внешности, волосы темные.Одета: белый пуховик, джинсы темного цвета.Особые приметы женщины: имеет косоглазие на правый глаз, при ходьбе может прихрамывать.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам 8 (495) 618-42-07, 8 (495) 616-06-01 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29