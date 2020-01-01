Иранский президент Хасан Рухани заявил, что Иран готов к переговорам с США по ядерной сделке. Однако необходимо вернуться к изначальной точке в СВПД (совместному всеобъемлющему плану действий относительно ядерной программы Ирана).

Иранский президент Хасан Рухани заявил, что Иран готов к переговорам с США по ядерной сделке. Однако необходимо вернуться к изначальной точке в СВПД (совместному всеобъемлющему плану действий относительно ядерной программы Ирана).В выступлении Рухани, которое транслировало местное телевидение, говорилось об "ошибочном пути", на который США встали, когда "организовали новый заговор" против исламской республики. Также иранский лидер еще раз отметил, что "капитуляции Ирана" не будет.В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о взаимной готовности отменить антииранские санкций в обмен на ограничение ядерной программы страны. Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США в мае 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана. В Москве считают, что совсем ограничивать в правах Исламскую Республику несправедливо.Иран тут же заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что СВПД находится под угрозой развала из-за "деструктивной линии Вашингтона".