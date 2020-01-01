Для Дмитрия Шепелева 2019 год был кране напряженным. Телеведущий даже признавался, что мечтает покинуть шоу Первого канала На самом деле. Шоумен устал вести скандальную передачу, ему надоело спрашивать у гостей студии, кто отец ребенка.

Для Дмитрия Шепелева 2019 год был кране напряженным. Телеведущийдаже признавался, что мечтает покинуть шоу Первого канала "На самом деле".Шоумен устал вести скандальную передачу, ему надоело спрашивать у гостейстудии, "кто отец ребенка".Между тем программа пользуется устойчивой популярностьюсреди зрителей. Народ, хоть и понимает, что скорее всего шоу "На самом деле"является постановочным и все диалоги прописаны сценаристами, судовольствием проводит вечер в компании Шепелева, экспертов и одиозных гостей.К слову, именно гости ток-шоу и делают телевизионщикамрейтинги. Чего только стоит основатель группы "На-На" Бари Алибасов. Продюсер самходил в студию Шепелева как на работу и единственного сына бизнесмена БариАлибасова-младшего тоже подключил к съемкам.Отметим, что именно в эфире "На самом деле" выяснилось, чтогромкая история с отравлением продюсера группы "На-на" жидкостью для прочисткитруб – грандиозный обман. В студии ток-шоу была опубликована перепискаАлибасова с врачом. За месяц до нашумевшей госпитализации и якобы искусственнойкомы Бари стороны обсуждали детали этой громкой пиар-акции.После сенсационного разоблачения музыкальный деятель вновьпоявлялся на Первом канале. Шоумен проверял является ли Бари-младший егобиологическим отпрыском. Редакторы шоу организовали проведение генетическойэкспертизы. Итог исследования, который зрителям казался очевидным из безтеста ДНК из-за схожести героев, подтвердил отцовство шоумена.Результаты генетической экспертизы из рук шоумена ДмитрияШепелева получил и вокалист Прохор Шаляпин. Некая Татьяна Гудзева утверждала,что певец – отец ее новорожденного сына Федора. Новоиспеченная мать заявляла,что Шаляпин изменял с ней своей возлюбленной пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.Хоть Прохор и отрицал свою связь с Татьяной, результат теста говорил сам за себя – артист является биологическимродителем мальчика. Интересно, что почти сразу после выхода шоу отношенияПрохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской закончились. Так Дмитрий Шепелев оказался причастным к личной трагедии обманутой пианистки.В студии появлялся и пока еще муж ЛолитыМилявской Дмитрий Иванов. Тренер по сквошу на детекторе лжи пытался доказать,что его интрижка с косметологом из Беларуси не является изменой. Ивановговорил, что этот роман начался уже после его расставания с Милявской.В студии тренер по сквошу признался, чтоего брак со звездой начал разваливаться два года назад. Он говорил, что в 2018году почти не занимался сексом с женой. А в 2019-м интимной связи с Лолитой унего вообще не было. Как выяснилось кризис в отношениях пары начался послетого, как артистка отказалась заводить с ним совместного ребенка.