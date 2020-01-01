Отдельно стоящее здание отвечает самым высоким современным требованиям, в том числе технической оснащенностью...

Стражи правопорядка, в оперативном обслуживании которых находится Арбатско-Покровская линия Московского метрополитена, встретят 2020 год в новом здании.Сегодняшнее построение и инструктаж с личным составом 6 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве был проведен в новом здании.Новое строение почти в 2,5 раза превышает здание, где располагался отдел ранее, в нем четыре этажа с цокольным помещением, парковкой и просторным внутренним двором. Отдельно стоящее здание отвечает самым высоким современным требованиям, в том числе технической оснащенностью, что позволяет обеспечить комфортные условия для работы сотрудников полиции и выполнения поставленных перед ними задач.Кроме дежурной части и функционально расположенных служебных кабинетов, у сотрудников отдела теперь есть собственный спортивный зал, который условно разделен на тренажерный и зал для борьбы. Заниматься в нем одновременно могут до 20 человек.Также стоит отметить наличие просторного и светлого конференц-зала с необходимым оборудованием для проведения совещаний с помощью видеоконференц-связи и демонстрации фильмов.Адрес 6 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве:105066, г. Москва, Ольховский тупик, дом 3, строение 1 Телефон дежурной части: (499) 261-17-69Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18