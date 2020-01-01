После громкого скандала многих россиян интересует вопрос о дальнейшей судьбе супруги Гогена Солнцева – Екатерины Терешкович. Зрители гадают, вернется ли старушка в клинику, или нет.

После громкого скандала многих россиян интересует вопрос о дальнейшей судьбе супруги Гогена Солнцева – Екатерины Терешкович. Зрители гадают, вернется ли старушка в клинику, или нет.В беседе с корреспондентом "Дни.ру" артист признался, что именно он упек жену-пенсионерку в больницу. Он утверждает, что у него просто-напросто не было другого выхода, ведь ему поставили ультиматум."Некоторые соседи поставили мне ультиматум – или вы ее отсюда забираете, или мы ее просто выселим. Вы поймите, могли начаться суды от сообщества соседей – собственников жилья, которые действительно могли выселить ее через суд. И я потерял бы квартиру. У меня не было выбора!" – заявил шоумен.Солнцев утверждает, что обстановка в доме была действительно ужасной. Поэтому неудивительно, что живущие рядом люди стали возмущаться."В дом приходили люди незнакомые, воровали. Каждый день менты, каждый день разборки, ор", – вспоминает Гоген.31 Дек 2019 в 3:10 PSTТем не менее, мужчина отметил, что больше всего в этой ситуации его волновало лишь благополучие его жены-пенсионерки. В частности, ее здоровье. Ведь Катюша опускалась буквально на глазах."Все это могло закончиться большой трагедией. Я делал это все ради ее спасения", – признался Солнцев.