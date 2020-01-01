Ребята с радостью встретили гостей около красивой новогодней елки...

Сотрудники полиции Западного административного округа активно участвуют во всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».Поздравить с приближающимся Новым годом ребят из Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» приехали сотрудники полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы.Ребята с радостью встретили гостей около красивой новогодней елки. Начальник по работе с личным составом ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы подполковник внутренней службы Андрей Ельчинов пожелал детям крепкого здоровья, успехов в учебе и исполнения самых заветных желаний.Также в мероприятии принял участие член Общественного совета при УВД по ЗАО Юрий Шаркович - Полицейский Дед Мороз, который уделил внимание каждому ребенку, для всех у него нашлись добрые слова и волшебные пожелания.Дети с восторгом отгадывали новогодние загадки и участвовали в конкурсах и веселых играх.В здании весь день звучали новогодние мелодии, повсюду был слышен радостный смех детей и взрослых.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93