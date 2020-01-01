США и Корея обсудили заявления Ким Чен Ына о новом стратегическом вооружении, сообщает агентство Рёнхап.

США и Корея обсудили заявления Ким Чен Ына о новом стратегическом вооружении, сообщает агентство Рёнхап. Уточняется, что в ходе телефонного разговора спецпредставителя Кореи по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуна со спецпосланником США по КНДР Стивеном Биганом стороны также затронули тему поиска путей сотрудничества по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.В сообщении напоминается, что Ли Ду Хун планирует в январе посетить Вашингтон для переговоров с Биганом.25 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи о скорой презентации нового стратегического вооружения. Также Ким заявил, что КНДР больше не обязана соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, поскольку США продолжают проводить военные учения на Корейском полуострове.