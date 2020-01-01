Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде стоят террористы и союзники Ирана.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде стоят террористы и союзники Ирана.К своей записи в Twitter госсекретарь прикрепил фотографии предполагаемых организаторов нападения, которые были запечатлены во время беспорядков американского посольства. Помпео также призвал не путать "атаку против посольства США с легитимными усилиями иракских протестующих". Он также допустил, что из-за ситуации в Ираке отложит поездку на Украину и в другие страны.А глава Пентагона Марк Эспер в своем Twitter добавил, что в ближайшее время в регион отправит около 750 военнослужащих.Поводом для гнева иракцев стали авиаудары ВВС США по пяти объектам в Сирии и Ираке, предположительно, подконтрольным шиитской группировке "Катаиб Хезболла". Пентагон считает ее ответственной за ракетный обстрел иракской базы под Киркуком, в результате которого погибли не менее 25 человек. Тогда США заявили генсеку ООН, что с их стороны это были оборонительные действия.Акции протеста против ухудшения условий жизни в Ираке не стихают с начала октября 2019 года. За два месяца в них уже погибли более 430 человек, сообщает ТАСС.Последнее серьезное обострение между США и Ираном произошло в сентябре. Тогда несколько беспилотников атаковали объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы, однако Вашингтон не поверил им и обвинил в случившемся власти Ирана.В июне иранцы сбили американский стратегический беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство Исламской республики.