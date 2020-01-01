Руководитель программы Аншлаг Регина Дубовицкая празднует день рождения 31 декабря. Однако радостный праздник омрачил страшный диагноз: артистку мучают страшные боли.

Руководитель программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая празднует день рождения 31 декабря. Однако радостный праздник омрачил страшный диагноз: артистку мучают страшные боли."ЗдоровьеРегины Дубовицкой слабое. Юмористка страдает артритом или артрозом, ее мучаютболи в ногах. Но по жизни она не привыкла жаловаться, поэтому лучшим решениембыло уйти с телеэкранов.Но в новом году она снова порадует зрителей своимзадорным голосом. Регину ожидает крупный и доходный проект, в котором она станетсопродюсером. 2020 год для нее полон событий в рабочем плане, она не собираетсяуходить со сцены, и в театре еще исполнит много ролей. Однако артистке нужножестко придерживаться правильного образа жизни", – рассказала "Дни.ру"31 Дек 2019 в 4:01 PST"Печально,но я вижу, что старость и закат жизни жизни будет омраченодиночеством и ощущением ненужности. Рядом с ней не будет сильного плеча, а онатакой человек, который не может без любви жить. В молодости она очень сильно раздаласебя, поэтому ей не хватило места и эмоций на семью, и аукнется", – добавилаона.