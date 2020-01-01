Тегеран готов незамедлительно нанести тяжелый удар тому, кто будет угрожать интересам Ирана.

Тегеран готов незамедлительно нанести тяжелый удар тому, кто будет угрожать интересам Ирана. Такое заявление сделал верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ на угрозы Дональда Трампа. При этом Хаменеи подчеркнул, что сама Исламская республика не стремится к войне.Ранее Дональд Трамп обвинил Иран в нападении на американское посольство в Багдаде. Американский лидер подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей и ущерб, причиненный какому-либо объекту США. Тегеран все обвинения отрицает, передает телеканал "Россия 24".