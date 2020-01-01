Рэпер Тимати – один из немногих, кто довольно открыто общается с поклонниками. В этот раз музыкант рассказал о своем комплексе, чем сильно удивил фолловеров.

Рэпер Тимати – один из немногих, кто довольно открыто общается с поклонниками. В этот раз музыкант рассказал о своем комплексе, чем сильно удивил фолловеров.Рост продюсера – 170 сантиметров. При этом артист всегда выбирает крупных женщин. До этого он встречался с моделью Аленой Шишковой, которая была на шесть сантиметров его выше. Сейчас его возлюбленной является 178-сантиметровая Анастасия Решетова.Как оказалось, выбор исполнителя неслучаен. Все дело в его комплексах. Об этом он заявил на своей странице в инстаграм-аккаунте после того, как один из фанатов задал вопрос: "Почему ты любишь все большое? Даже женщины всегда большие". "Комплексы маленького человека", – признался артист.29 Дек 2019 в 8:53 PSTВ комментариях тут же началось активное обсуждение этой темы. Многие подписчики нашли более подходящее название для этого."Комплекс Наполеона!" – заявила пользователь Сети.К слову, дискуссию спровоцировал новый снимок Тимати. На нем он запечатлен с огромной кожаной сумкой Hermes. "За ингредиентами для оливье", – подписал фото музыкант.