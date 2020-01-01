Сильные мира сего традиционно отличаются выдающимися ораторскими способностями. Богатым на яркие заявления государственных деятелей оказался и 2019 год. Дни.ру вспоминают о самых громких высказываниях политиков в ушедшем году.

Сильные мира сего традиционно отличаются выдающимися ораторскими способностями. Богатым на яркие заявления государственных деятелей оказался и 2019 год. "Дни.ру" вспоминают о самых громких высказываниях политиков в ушедшем году."На хрена нам такой союз"Президент Белоруссии Александр Лукашенко – признанный оратор, многие его цитаты сразу же уходят в народ и становятся крылатыми выражениями. Последнее время на фоне трудностей в отношениях с Москвой Батька нередко критикует российские СМИ. Дескать, журналисты горазды сочинять выдумки о ситуации в Белоруссии и ее отношений с Россией."Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус – это русский со знаком качества", – заявил Лукашенко.Зажигательное одиночное представление Батька устроил и во время посещения агрохолдинга в Шкловском районе в конце марта. Увиденное президенту не понравилось. Он резко раскритиковал местные власти за условия содержания скота.Особое внимание Лукашенко привлекла отощавшая буренка. "Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обо*ранная", – возмутился белорусский лидер.Разбор полетов продолжился в присутствии чиновников из администрации президента. Лукашенко потребовал предоставить ему списки ответственных за состояние агрохолдинга. "Всех под нож, всех до единого", – заявил Батька.Но самой болезненной темой Лукашенко, пожалуй, стала интеграция с Россией. Накал его риторики в отношении Москвы рос на протяжении всего всего.Резкие заявления, граничащие с истерикой, Лукашенко позволил себе во время парламентских выборов. Он обвинил Москву в том, что та не пускает белорусские товары на российский рынок и намекнул, что Минск может пересмотреть свое участие в интеграционных проектах."Конечно, мы с Россией воевать не будем. Но каждый год мы что-то теряем. Извините, на хрена нужен такой союз", – откровенно высказался Лукашенко."Смерть мозга"Громкие заявления звучали и из уст президента Франции Эммануэля Макрона. В интервью британскому изданию "Экономист" лидер Пятой республики примерил на себя роль мыслителя и принялся рассуждать об отношениях США и Европы.Макрон призвал политикой Старого Света перестать надеяться на защиту со стороны США. Европа, уверен он, должна самостоятельно позаботиться о своей безопасности. "То, что мы сейчас переживаем, – это смерть мозга НАТО", – заявил Макрон британским журналистам.За поруганную честь трансатлантической солидарности неожиданно заступился Реджеп Тайип Эрдоган. "Сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга", – обратился президент Турции к французскому коллеге."Не будьте дураком"Разногласия у турецкого лидера были и с президентом США Дональдом Трампом. Планы Эрдогана начать операцию против курдов на севере Сирии Белый дом не вдохновили. Президент США направил экспрессивное послание своему турецкому коллеге."Если не произойдет ничего хорошего, в истории вы останетесь дьяволом. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком", – обратился Трамп к Эрдогану.Не прошло незамеченным и странное заявление американского лидера на встрече с премьер-министром Италии Серджо Маттареллой. "США и Италия связаны общим культурным и политическим наследием, насчитывающим тысячи лет со времен Древнего Рима", – сказал Трамп.Журналисты обвинили президента США в безграмотности. Действительно, Соединенные Штаты возникли в 1776 году. К тому моменту Римская империя не существовала уже более 12 веков.Другие рассмотрели в словах американского лидера высокопарную метафору. Мол, Трамп таким образом назвал Конституцию США преемницей древнеримского права."Лох какой-то"Главным политическим открытием года стал Владимир Зеленский. Бывший комик отметился не только смелыми инициативами, но и яркими заявлениями. Так, на совещании по вопросам развития Киевской области новоиспеченный президент вступил в словесную перепалку секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунко.Зеленский прочитал на своем смартфоне, что Годунко был судим за разбой. После этого президент попросил его выйти из зала. "Выйдите отсюда, выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь меня?" – обратился глава государства к чиновнику. Присутствовавшие отреагировали аплодисментами.Но фразой года, пожалуй, можно считать заявление Зеленского во время посещения Донбасса. Осенью президент отправился на линию фронта уговаривать националистов отойти с позиций. С одним из бойцов главе государства пришлось беседовать на повышенных тонах."Я пришел тебе сказать – вы оружие отведите! Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я же не лох какой-то", – бросил Зеленский, чем дал почву для многочисленных шуток и мемов."Сволочь, свинья антисемитская"Яркие высказывания можно было слышать и из уст президента России Владимира Путина. В уходящем году глава государства нередко поднимал тему Второй мировой войны и указывал на недопустимость пересмотра ее итогов.Так, во время декабрьской большой пресс-конференции президент напомнил, что нацистская Германия хотела уничтожить большинство славянского населения. Того, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград немцам, не смогли бы родиться, подчеркнул российский лидер."Когда я слышу, что вот, может, было бы хорошо Ленинград сдать? Мне хочется сказать: Вы придурки, нет?" – эмоционально высказался президент.Раскритиковал российкий лидер и некоторые европейские страны, особо преуспевшие в переписывании истории Второй мировой войны. Владимир Путин напомнил о польском после Юзефе Липском, который поддерживал Адольфа Гитлера по "еврейскому вопросу". Дипломата российский лидер назвал "сволочью и антисемитской свиньей".