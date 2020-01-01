Новый год — это массовые гуляния всей семьей, праздничные ярмарки. Как не потерять ребенка в толпе, и как надо действовать, если это случилось, рассказывает инструктор поискового движения Лиза Алерт Алена Ярушина.
Новый год — это массовые гуляния всей семьей, праздничные ярмарки. Как не потерять ребенка в толпе, и как надо действовать, если это случилось, рассказывает инструктор поискового движения "Лиза Алерт" Алена Ярушина.
По ее словам, у ребенка обязательно должны быть записанные на листочке номера телефонов двух взрослых, с которыми он бы мог связаться в случае, если потерялся. Выученный номер он может просто забыть. Мобильный телефон или часы, это очень хорошо, надо только удостовериться, что они заряжены, передает РИА Новости.
Перед выходом на улицу неплохо ребенка сфотографировать. В случае паники или стресса родители забывают, во что был одет ребенок. Это усложняет поиски.
Желательно ребенка одеть ярко. На протяжении всей прогулки его следует держать в зоне видимости либо за руку. Гаджеты во время прогулки с детьми надо убрать, чтобы не отвлекаться и не потерять их из виду.
С ребенком нужно договориться о том, что если он потерялся, то должен стоять на месте, а не бегать и искать родителей. Искать должны родители. Также он должен покричать, вдруг родители отвлеклись и еще недалеко ушли, рассказала Ярушина.
Инструктор рекомендует обратиться за помощью, но только к полицейскому, либо к человеку с ребенком. По ее словам, обязательно нужно сказать ребенку, что никуда уходить ни с кем нельзя, можно только позвонить, сказать, где находишься. И ни в коем случае не сообщать адрес или номер своего дома.
По ее словам, при зимнем выезде на природу или прогулках в городских парках рекомендуется собрать ребенку рюкзачок на случай, если он вдруг останется один. Там должен быть и листочек с номером телефона родителей, полностью заряженный телефон, негазированная чистая питьевая вода и перекус.
"Мы рекомендуем брать теплые вещи дополнительно — теплые носки, варежки, рукавички, кофту. И свисток. Ведь если ребенок долго кричит, он может потерять голос", — говорит специалист.
Эксперт отметила, что даже если, например, в лесу исчезла связь, ребенок должен обязательно сразу же позвонить в службу спасения 112. По ее словам, эта служба работает, даже если нет сети, денег или сим-карты на телефоне.