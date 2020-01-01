В массовых новогодних гуляниях в России приняли участие почти 6,5 миллиона человек, сообщает МВД России.

В массовых новогодних гуляниях в России приняли участие почти 6,5 миллиона человек, сообщает МВД России. Как уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, на территории страны в ночь с 31 декабря на 1 января были организованы более 10,5 тысячи праздничных мероприятий. Порядок на народных гуляниях обеспечивали 67,4 тысячи полицейских, им помогали росгвардейцы и сотрудники частных охранных организаций.По заверению Волк, никаких правонарушений во время празднований не зафиксировано.В первый день наступившего года полицейские продолжат нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний.