Общая площадь пожара составила 15 кв. м

В первый день нового года, в 12.39, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Войкова в г. Муроме.Как сообщает пресс-служба ведомства, на место незамедлительно выехали пожарные подразделения Муромского гарнизона. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники, 10 человек.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае необходимости необходимо обратиться на телефон доверия 8 (4922) 39-99-99, а также по телефону спасения «01» или «101».