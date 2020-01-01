В Старом свете открыто трансферное окно. Футбольные клубы некоторых стран уже могут осуществлять сделки по покупке и продаже игроков. Этой возможностью уже воспользовалась португальская Бенфика, оформившая трансфер Юлиана Вайгля из дортмундской Боруссии.

В Старом свете открыто трансферное окно. Футбольные клубы некоторых стран уже могут осуществлять сделки по покупке и продаже игроков. Этой возможностью уже воспользовалась португальская "Бенфика", оформившая трансфер Юлиана Вайгля из дортмундской "Боруссии".24-летний полузащитник пополнил состав лиссабонских "орлов" на постоянной основе. Как сообщает официальный сайт "Бенфики", сумма перехода немца составила 20 миллионов евро, но остается неизвестным срок договора между сторонами.Впрочем, окончательно сделка пока не совершена. В Лиссабоне ожидают приезда Вайгля для подписания соглашения и завершения сделки.Вайгль являлся игроком "Боруссии" с 2015 года, куда он перешел из "1860 Мюнхена". В составе команды из Дортмунда он провел 116 матчей, став автором трех голов. С "Боруссией" он дважды становился вице-чемпионом Германии, один раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.