Вместе с гостями мальчики и девочки пели песни, которые выучили специально к празднику, водили хоровод вокруг елки

В рамках всероссийской акции Полицейский Дед Мороз сотрудники кадровой службы УМВД России по городу Владимиру посетили воспитанников подшефного детского дома им. К. Либкнехта.Ребята очень обрадовались, когда увидели, что к ним в гости пришли сказочные персонажи и настоящие полицейские.Вместе с гостями мальчики и девочки пели песни, которые выучили специально к празднику, водили хороводы вокруг елки, танцевали.В дружеской беседе полицейские обсудили с ребятами их планы на будущий год, пожелали, чтобы все их мечты обязательно исполнились, и вручили долгожданные сладкие подарки.