Символ наступившего года – фигуру мыши, установленную на главной площади Владивостока, сожгли вандалы.

Символ наступившего года – фигуру мыши, установленную на главной площади Владивостока, сожгли вандалы, сообщает мэрия города.Ранее фигуру, на изготовление и установку которой муниципалитет потратил 677 тысяч рублей, сломал любитель дрифта. 20-летний хулиган, выписывавший на своем автомобиле "Субару" виражи вокруг новогодней елки, сбежал после того как повредил фигуру мыши. Позднее он был задержан, напоминает РИА Новости. Возбуждено дело об административном правонарушении за оставление места ДТП. Виновнику предстоит компенсировать ущерб.Пока шло разбирательство по данному инциденту, фигура мыши оставалось возле елки. Однако в новогоднюю ночь была сожжена хулиганами.Сейчас останки сожженного символа года лежат на главной площади города. Подрядчик, которому принадлежит фигура, пока решает вопрос по дальнейшей судьбе "символа года".Ранее мэрия обещала изготовить новую светодиодную фигуру, а площадь перекрыть полицией, дабы подобные инциденты не повторились.