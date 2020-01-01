С 1 января в России вступает в силу федеральный закон об органической продукции. Он формирует нормативно-правовую базу по производству, хранению, транспортировке, маркировке и реализации органической продукции.

С 1 января в России вступает в силу федеральный закон об органической продукции. Он формирует нормативно-правовую базу по производству, хранению, транспортировке, маркировке и реализации органической продукции.Минсельхоз РФ в конце декабря оценивал объем рынка органической продукции в России примерно в 180 миллионов долларов, видя в нем значительный потенциал.Федеральный закон вводит понятия "органическая продукция", "производители органической продукции" и "органическое сельское хозяйство" и регулирует нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Новый закон предусматривает 11 требований к производству органической продукции. Кроме того, производителям запрещается использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста. При этом положения закона не распространяются на парфюмерию и косметику, лекарства, семена лесных растений. Им также не обязаны следовать охотники и рыболовы, сообщает ТАСС.Компании, которые будут предлагать потребителю органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных в РФ организаций. На сегодняшний день их три — "Органик-эксперт", ФГБУ "Россельхозцентр" по Воронежской области и Роскачество.По данным экспертов, всего в мире насчитывается три миллиона органических фермеров, рост этого сектора – 5 процентов в год. Мировой рынок органики составляет около 100 млрд долларов.По словам исполнительного директора Национального органического союза (НОС) Олега Мироненко, еще три года назад ритейл не показывал интереса к органике, а сейчас потребитель хочет покупать органические продукты, и во всех крупных торговых сетях в России уже есть органическая полка.На прошедшей месяц назад в Минске 7-й международной конференции по органическому сельскому хозяйству, Олег Мироненко сказал, что государство должно помочь производителю и потребителю в их задачах.«Чтобы потребитель захотел купить, он должен поверить в тот продукт, который покупает, — отметил эксперт. — Пока мы не вычистим полку и не обеспечим условия для органических производителей и продаж их настоящей органики, цивилизованного рынка не будет".Также он заявил о важности дотации производителя, который переходит в органический сектор, создании необходимой инфраструктуры и о необходимости коммерческого заказа (а не только государственного) для науки от производства.Еще одна проблема, по словам главы НОС, – в большинстве стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Армения) экспортируется в основном сырье. Лучшее сырье уходит на экспорт, более низкое по качеству остается для внутреннего рынка, что губит развитие переработки. Только внутренний рынок позволяет развивать переработку, подчеркнул Олег Мироненко.