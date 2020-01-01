Обновленный список веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), начал действовать с 1 января.

Обновленный список веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), начал действовать с 1 января. PDF-версия документа опубликована на сайте национальной антидопинговой ассоциации РУСАДА.В обновленный список включен октодрин (1,5-диметилгексиламин), который входит в состав некоторых БАДов, и наркосодержащий оптический изомер левометадон. Конкретизирован запрет на употребление каннабиноидов природного и синтетического происхождения.Под пристальное внимание экспертов попал экдистерон на основе гормоноподобных природных соединений, который применяют в подготовке атлетов с семидесятых годов ХХ века. Не исключена вероятность того, что с 2021 года экдистерон будет считаться запрещенным веществом и повторит судьбу мельдония.Из запрещенного списка-200 удален инертный газ аргон, ранее считавшийся допингом. WADA приняло такое решение после более тщательных исследований.