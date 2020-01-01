Телеведущий Борис Корчевников в своем шоу Судьба человека на телеканале Россия 1 не только узнает подробности личной жизни звезд, но и сам раскрывает тайны. Шоумен, о котором мало что известно, иногда удивляет зрителей внезапными откровениями.

Телеведущий Борис Корчевников в своем шоу "Судьба человека"на телеканале "Россия 1" не только узнает подробности личной жизни звезд, но и сам раскрывает тайны. Шоумен, о котором мало что известно, иногда удивляет зрителейвнезапными откровениями.Борис Корчевников во время интервью со звездойсериала "Солдаты" Натальей Гудковой поведал, что рос без отца. Еговоспитанием занималась мама Ирина Корчевникова. Когда в детстве он спрашивал,почему папа к ним не приходит, получал жесткий ответ."Моя мама мне говорила беспощадно по отношению ко мне,как мне сейчас кажется: "Папа ушел, потому что ты плохо себя вел", – рассказывалшоумен.Борис верил, что, если будет вести себя хорошо, родительвернется. Однако с отцом Вячеславом Орловым, который более 30 лет служил директоромТеатра имени Пушкина, Корчевников встретился,только когда ему исполнилось 13 лет.В беседе с музыкантом Олегом Митяевым ведущий шоу "Судьбачеловека" тоже говорил о маме. Борис рассказывал, что родительница растила его в строгости,ему часто доставалось за непослушание."Меня тоже мама била в детстве. Я тоже ее очень люблю.Это ответ ювенальщикам всем нынешним. Мамы должны сами решать, как воспитыватьдетей. Иногда надо очень строго, тем более с такими, как мы, которые ножи метаютдома", – отметил шоумен.5 Ноя 2019 в 8:44 PSTОткровенничал Борис и о личной жизни. В разговоре с актрисойЕленой Пановой ведущий дал понять, что потерял надежду жениться. Посетовал, чтоему уже 37 лет, а вторую половинку он так и не встретил. Оказывается,знаменитость боится одиночества, тревожится, что никогда не создаст семью."Мне всегда страшно… Я сам человек, который живетпрофессией, и много таких, и мне всегда страшно, что ничего в жизни неостанется. Дела ты можешь лишиться в какой-то момент, даже самого прекрасногодела, которое очень увлекает", – рассказал Борис Корчевников в интервью со звездой сериала "Сваты" Даниилом Белых.27 Ноя 2019 в 12:45 PSTВедущий шоу сообщил также детали своейболезни. Несколько лет назад у популярного ведущего была обнаружена опухоль наслуховом нерве. Общаясь с участником группы "ИванушкиInternational" Кириллом Андреевым телеведущий раскрыл подробностиперенесенной операции – трепанации черепа."Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что этотакое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все вжизни меняется, и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается вэти дни", – делилась телезвезда.Шоумен отмечал, что сейчас с его здоровьем все в порядке. Однакотеперь его распекают за полноту, которую он приобрел из-за терапии. Из-за лишнего веса его критикуют не только зрители, но и продюсеры программы."Я за последние несколько месяцев немного поправился,потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилосьчитать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться кэтому с улыбкой", – пояснял ведущий шоу БорисКорчевников в беседе с актрисой Александрой Яковлевой.24 Ноя 2019 в 1:41 PST