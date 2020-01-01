Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в Бейрут.

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в Бейрут. Об этом сообщает ливанское телевидение. По данным журналистов, он прилетел в страну на частном самолете из Турции. При этом Bloomberg пишет, что Гон покинул страну на законных основаниях по соглашению с судебными властями Японии. Что же произошло на самом деле?Новогодний сюрприз, который преподнес бывший глава автоконцерна Renault–Nissan–Mitsubishi, стал настоящим ударом по самолюбию для всей судебно-процессуальной системы Японии. Новость о том, что находящийся под домашним арестом в токийской квартире, круглосуточным наблюдением видеокамер, лишенный доступа в интернет и мобильного телефона, ожидающий суда по обвинениям в финансовых преступлениях на 100 миллионов долларов Карлос Гон встречает Новый год в Бейруте, застала врасплох абсолютно всех, кто имеет отношение к этому делу."Я был ошарашен этой новостью. Если появится какая-то важная информация, я обязательно свяжусь с судом. Если все это правда, то мне нечего сказать, кроме того, что это нарушение режима выхода под залог", — заявил адвокат Карлоса Гона Дзюнъити Хиронака.Сам Карлос Гон, впрочем, не слишком переживает по этому поводу: "Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования".По данным ливанских властей, в Бейрут Карлос Гон прилетел по французскому паспорту и документу, подтверждающему его ливанское гражданство. Гон также является гражданином Бразилии. Он прибыл на частном самолете рейсом из Стамбула. А вот то, как ему удалось попасть из Японии в Турцию, обманув все этапы иммиграционного и таможенного контроля, тема для остросюжетного фильма про отважных авантюристов.Место проживания Карлоса Гона под домашним арестом до сих пор держится в секрете. Известно, что в мае ему разрешили переехать из маленькой 50-метровой квартиры в старой многоэтажке в частный дом в самом дорогом и престижном районе Токио. Последние месяцы он жил в апартаментах площадью около 300 квадратных метров. На улице с ним почти никто никогда не встречался. Но уже после побега стало известно, что некая шестилетняя девочка якобы видели человека, похожего на Гона. Предположительно, в этот или как минимум на следующий день он и покинул место своего комфортабельного заключения.По сообщениям, сценарий побега разработала супруга Гона — Кароль, тоже ливанка по происхождению. Из токийской квартиры 65-летнего бизнесмена вынесли в деревянном ящике для музыкальных инструментов — на рождественский ужин под видом музыкантов были приглашены агенты некой охранной компании. Сам вылет был не из Токио, а из аэропорта Осаки в 500 километрах от столицы — 29 декабря оттуда был совершен единственный рейс на частном самолете в Турцию. Тот факт, что груз досматривать не стали, указывает на то, что к операции по всей видимости, были причастны ливанские дипломаты.По крайней мере, по прилету в Бейрут Карлос Гон был принят президентом Ливана Мишелем Наим Ауном. В Японии сейчас готовится официальный запрос об экстрадиции, но в Бейруте уже заявили, что Гон прибыл и находится стране легально, и никаких претензий у ливанских властей к нему нет.