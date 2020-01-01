На имя начальника ОМВД поступило благодарственное письмо.

На имя начальника ОМВД России по Вязниковскому району полковника полиции Сергея Поботкина поступило благодарственное письмо от жительницы станции Сарыево Вязниковского района со словами благодарности в адрес сотрудников полиции ОМВД России по Вязниковскому району.Пенсионерка благодарит сотрудников полиции за профессионализм и понимание.19 ноября 2019 года в полицию обратилась 68-летняя жительница станции Сарыево, которая сообщила, что у неё дома из стенки пропали сбережения – 8 000 рублей. Полицейские опросили пенсионерку и осмотрели её дом. Следов взлома двери или окон не было. Женщина рассказала, что в последнее время незнакомцы к ней не приходили. Сотрудники полиции решили еще раз тщательно осмотреть место, где пенсионерка хранила деньги и нашли их. Пенсионерка, не обнаружив денег в определенном месте, не справилась с эмоциями и вызвала сотрудников полиции.