Творческие работы школьников ориентированы на решение реальных проблем.

Творческие работы школьников, обучающихся в рамках программ дополнительного образования в мобильном технопарке, ориентированы на решение реальных проблем.Учащиеся Андреевской средней школы начали работу над проектом школьной велопарковки, которая для местных ребят является необходимостью: подавляющее большинство учеников передвигается на велосипедах. Школьники при наставничестве педагога по направлению «Геоинформационные технологии и аэротехнологии» Дмитрия Бодрова разработали дизайн и макет будущего объекта.В Лакинской средней школе №2 педагог по направлению «Виртуальная и дополненная реальность и IT-технологии» Егор Иванов и его ученики внедряют новые технологии в общеобразовательные предметы. В частности, идёт работа над проектом «Звёздное небо». Разработка основана на элементах виртуальной реальности и создаётся с использованием программы Unreal Engine. В разрабатываемом приложении содержится подробная информация о каждом созвездии. Ребята уверены, что их проект будет полезен как на школьных уроках астрономии, так и на занятиях в высших учебных заведениях.Лакинские школьники, увлекающиеся историей, работают над проектом «Штурм Рейхстага». Он заключается в воссоздании одного из самых важных исторических событий Великой Отечественной войны. В программе Blender создаются реалистичные модели солдат Красной Армии, Рейхстага, архитектурные объекты, танки и оружие.Не менее интересный проект – виртуальный школьный краеведческий музей. Его цель – представить музейные экспонаты как 3D-модели в программе Ev Toolbox. В перспективе каждый желающий сможет ознакомиться с информацией о всех экспонатах и увидеть их объёмное виртуальное изображение.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)