Девять пациентов за сутки скончались от COVID.

176 новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявили в регионе уже в 2021 году.Об этом сообщает ресурс Стопкоронавирус.рф.По данным областного управления Роспотребнадзора, эти случаи распределилиьс так: 53 положительных теста - в областном центре, 20 - в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муромском, 10 случаев - в Петушинском районе Владимирсой области, по девять случаев - в Ковровском и Александровском районах, восемь - в Суздальском, столько же - в Юрьев-Польском. По семь новых случаев инфекции зафиксировали в Вязниковском и Кольчугинском районах, по шесть - в Киржачском и Собинском,пять - в Гороховецком районе. Ещё по четыре новых пациента с COVID живут в Меленковском и Камешковском районах, двое- в Селивановском. По единственному случаю коронавируса - в Сугододском и Радужном районах.Общее же число заражений с начала пандемии коронавируса во Владимирской области на 1 января достигло 18 739. Но уже 16 931 пациент выздоровел. 172 из них выписали в минувшие сутки.Девять пациентов в минувшие сутки скончались от COVID. Всего в регионе с начала пандемии 510 летальных исходов от коронавируса.Напомним, область встретила Новый год с 78%-ной загрузкой профильного коечного фонда.