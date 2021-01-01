По данным областных властей, на конец 2020 года в лечении COVID было задействовано около 78% коечного фонда.

На 31 декабря 2020 года в медицинских учреждениях Владимирской области действовало 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.Об этом сообщает администрация Владимирской области. Коечный фонд к началу нового 2021 года был при этом занят на 78% - 1477 коек. Свободными и готовыми принять при необходимости новых больных в регионе оставались 428 "профильных" коек.Напомним, на 31 декабря 2020 года во Владимирской области были верифицированы за сутки 175 новых случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов с начала пандемии превысило знаковую цифру - 500 - и достигло 501.