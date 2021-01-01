Дима Билан записал для читателей Дни.ру специальное поздравление. Певец надеется, что будущий год будет для всех более удачным.

Дима Билан записал для читателей "Дни.ру" специальное поздравление. Певец надеется, что будущий год будет для всех более удачным.2020-й был для артиста непростым, однако в его жизни были и положительные моменты. Например, музыкант купил дом мечты.Артист пожелал, чтобы в 2021 году отсутствовали плохие новости. Также звезда хочет, чтобы человечество скорее адаптировалось к коронавирусу. "Чтобы болезнь отошла куда-нибудь на второй план", – мечтает Дима Билан.Музыкант пожелал читателям издания "Дни.ру", чтобы родные и близкие не болели. "И еще много поводов для улыбок! Ладно? Договорились!" – добавил артист.Полную версию поздравления Димы Билана с Новым годом можно посмотреть на сайте "Дни.ру".