Госдума РФ представила подборку важных законов и правил, которые заработают в январе 2021

Индексация выплат, цены на алкоголь, платные вытрезвители и другие нововведения. Госдума РФ представила подборку важных законов и правил, которые заработают в январе 2021 года и коснутся многих россиян.Увеличение МРОТ и прожиточного минимумаС 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля, впервые превысив прожиточный минимум для трудоспособного населения. Размер последнего в целом по РФ будет равен 11 653 рублям (рост на 3,7%). Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше).Индексация пенсийС 1 января пенсия по старости вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 6044 рубля 48 копеек. В результате индексации прибавка у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Социальные пенсии проиндексируют на 2,6%.Размер маткапиталаС 1 января материнский капитал увеличится: на первого ребенка с 466 617 до 483 881,83 рубля, на второго — с 150 000 до 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка в семьях, где за первого ребенка его не получали, составит 639 432 рубля.Расширение сельской ипотекиС 1 января средства материнского капитала можно будет потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке. Кроме того, чтобы стать участником программы, теперь не обязательно быть собственником участка, получить сельскую ипотеку сможет и арендатор. Еще одно изменение касается Ямало-Ненецкого автономного округа. Для жителей этого региона максимальная сумма кредита увеличилась до 5 млн рублей. Раньше такая сумма была доступна только жителям Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа. В остальных регионах максимальная сумма кредита осталась прежней — 3 млн рублей.Ставка НДФЛС 1 января с 13% до 15% повысится ставка НДФЛ для тех, у кого доходы превышают 5 млн рублей в год (чуть более 416 тыс. рублей в месяц). При этом разовое превышение порога, связанное, например, с получением страховой выплаты, облагаться повышенным налогом не будет. Повышенными 15% облагаться будет только та сумма, что превышает 5 млн рублей. Средства от таких изменений будут направляться на лечение детей с редкими заболеваниями.Электронные трудовые книжкиС 1 января работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформлять только электронные трудовые книжки. Те, кто в 2020 году выбрал электронный формат, смогут включить в них записи о всем своем стаже за периоды раньше 2020 года. Изначально предполагалось, что электронные трудовые книжки будут содержать сведения только о стаже с 1 января 2020 года. В дальнейшем получить сведения о трудовом стаже можно будет также через Единый портал госуслуг.Удаленная работаС 1 января вступает в силу закон об особенностях дистанционной работы. Он предусматривает, в частности, что удаленка не может являться поводом для снижения зарплаты при сохранении объема работы, устанавливает нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. Для дистанционных работников также был скорректирован перечень оснований для увольнения. Их смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.Реформа ОМСС 1 января вступает в силу закон о реформе обязательного медицинского страхования. Федеральному фонду ОМС передадут полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи. Раньше при несвоевременном и некачественном оказании медицинской помощи в федеральных медорганизациях пациент мог обратиться в свою страховую. С 2021 года этими вопросами займется ФФОМС.Медицинская реабилитацияС 1 января медицинская реабилитация для взрослых будет организована по-новому, с участием мультидисциплинарной команды врачей. В нее должны входить врач физической и реабилитационной медицины, кинезитерапевты, инструкторы по лечебной физкультуре и ряд других.Организация работы психоневрологических интернатовС 1 января начинают действовать новые правила организации деятельности психоневрологических интернатов. Например, ранее для людей с психическими нарушениями было предусмотрено проживание по шесть человек в учреждениях коридорного типа. Теперь пациентов должны будут размещать в помещениях квартирного типа, по два-три человека в комнате, к которой прилегают кухня, санузел и гостиная. Не допускается использование лекарственных средств в немедицинских целях, применение физического стеснения и изоляции. ПНИ будут оказывать пациентам помощь в организации активного образа жизни, социализации, содействовать в профессиональном обучении и трудоустройстве. Кроме того, рекомендуется переименовать организации социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами, исключив слова "психоневрологический интернат".Система выплат по больничнымС 1 января в России полностью заработает система прямых выплат по больничным. Этот механизм позволит застрахованным гражданам получать пособия не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования, гарантируя выплату пособий работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации.Автомобильные аптечкиС 1 января водители не будут обязаны покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России. Аптечки, произведенные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до конца срока годности входящих в них медикаментов, но не позднее 31 декабря 2024 года.Льготная парковкаС 1 января автомобильный знак "Инвалид" перестанет действовать, нужно будет оформить электронное разрешение на парковку.Новые противопожарные правилаС 1 января вступают в силу новые противопожарные правила. В частности, на территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально оборудованных для этого мест. Нельзя будет оставлять без присмотра горящие свечи и керосиновые лампы, а также устанавливать в жилых зданиях металлические печи отопления незаводского производства. В новые правила включили запрет на курение в больницах, вузах, колледжах, техникумах, школах, поликлиниках и транспорте. В подвалах и цокольных этажах зданий не позволяется размещать мебельные склады, детские центры, а также организовывать производства и мастерские. Больницы, а также объекты с массовым пребыванием людей (например, торговые центры) должны будут иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от пожаров.​​​​​​Цены на алкогольС 1 января вырастет минимальная розничная цена на некоторые виды алкоголя: за бутылку водки объемом 0,5 литра — с действующих 230 рублей до 243, за такую же бутылку коньяка — с 433 рублей до 446, на игристое вино (шампанское) за бутылку объемом 0,75 литра — с 164 рублей до 169.ВытрезвителиС 1 января вступает в силу закон, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители. Стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1,5 тыс. рублей за ночь, точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ.Упрощение получения госуслугС 1 января органам, предоставляющим госуслуги, запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве. Схожее правило предусмотрено в отношении документов об образовании и прохождении обучения, ученых степенях и званиях.Новый СанПиНС 1 января начинают действовать новые санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания. Они будут учитывать потребностей: детей, взрослых, инвалидов и других групп населения. Количество требований сократилось приблизительно в 5 раз за счет отмены устаревших норм и устранения повторов.Запрет использования криптовалютыС 1 января начинает действовать закон "О цифровых финансовых активах". Он дает определение понятиям "цифровые финансовые активы" и "цифровая валюта", а также запрещает использование в России криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Также под запрет подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами.Отключение коммунальных услуг1 января прекращается действие временного моратория на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату. Теперь в адрес неплательщиков будут направлены уведомления об отключении электроэнергии. По закону, если долг за электроэнергию превышает норматив потребления в два раза, сбытовая компания вправе ввести ограничение до полного погашения задолженности.Запрещенные для женщин профессииС 1 января вступает в силу новый перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается применение труда женщин. В устаревшем перечне было порядка 400 профессий, в обновленном — порядка 100. Документ разрешил женщинам работать, к примеру, машинистами электропоезда, электрички, скоростных и высокоскоростных поездов, водителем фуры, а также быть боцманом или матросом на судне. В число запрещенных для женщин отраслей по-прежнему входят химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа и ряд других.Налоги для предпринимателейС 1 января отменяется специальный налоговый режим ЕНВД. Альтернативными режимами без серьезного повышения налоговой нагрузки являются упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход. Предприниматели, не определившиеся с выбором до конца 2020 года, будут автоматически переведены на общую систему налогообложения, что приведет к существенному увеличению налоговых отчислений.Участие граждан в развитии муниципалитетовС 1 января вступают в силу законы, дающие правовую основу для реализации проектов инициативного финансирования, предложенных гражданами. Такие проекты позволят обеспечить непосредственное участие граждан, достигших 16 лет, в решении местных проблем."Умные" счетчикиС 1 января многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть оснащены "умными" приборами учета электрической энергии: они должны удаленно передавать показания и иметь датчики, которые контролируют работу электросетей.Налоговая проверкаС 1 января налоговые органы имеют право проводить камеральную налоговую проверку в отношении отдельных доходов физических лиц без представленной декларации по НДФЛ.Транспортный и земельный налогС 1 января представлять налоговые декларации по транспортному и земельному налогам больше не нужно. Сообщения об их суммах будут формироваться в автоматизированной информационной системе ФНС России. Кроме того, в 2021 году установлены единые сроки уплаты транспортного и земельного налогов для организаций не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Кроме того, изменится порядок расчета земельного налога и налога на имущество организаций по кадастровой стоимости. Также определены сроки рассмотрения налоговыми органами уведомления о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций и уведомления о выбранном земельном участке - в течение 30 дней со дня получения соответствующего уведомления.Гостиничные услугиС 1 января вступают в силу новые правила оказания гостиничных услуг. В частности, перед заселением несовершеннолетних без родителей отели должны будут потребовать их нотариально заверенное согласие. Кроме того, за отсутствие свидетельства о присвоении гостинице категории будет грозить административная ответственность. Эта норма не будет применяться к гостиницам, в которых 15 и менее номеров, до 1 января 2022 года.Маркировка изделийС 1 января оборот немаркированных товаров легкой промышленности будет запрещен. До 1 февраля 2021 г. все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 г. К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Каждый покупатель сможет проверить легальность, качество и информацию о товаре, просканировав код маркировки с помощью мобильного приложения "Честный знак". Также обязательной становится маркировка ювелирных изделий.Маркировка молочной продукцииС 20 января заработает в добровольном формате система маркировки молочной продукции. При этом коды будут бесплатными до наступления режима обязательной маркировки.С 1 сентября 2022 года будет введен режим полной прослеживаемости молочной продукции через систему маркировкиЦифровые регуляторные песочницыС 28 января вводится особый экспериментальный правовой режим для инновационных проектов в сфере цифровых инноваций. "Песочницы" позволяют временно отказаться от некоторых нормативных требований, мешающих развитию в этом направлении, в отношении участников «песочницы».(Фото:Pixabay)