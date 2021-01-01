Общественный порядок обеспечивали143 сотрудника правоохранительных органов, четырёх добровольных дружин и ЧОПов.

В областном центре отрапортовали встрече Нового 2021 года. Первый замглавы мэрии Владимир Гарев отметил, что первая ночь прошла спокойно.Звонки, поступавшие в экстренные службы Владимира и в городскую единую дежурную диспетчерскую службу(ЕДДС), преимущественно касались жалоб на петарды.Структурные подразделения горадминистрации работали в штатном режиме. Общественный порядок обеспечивали143 сотрудника правоохранительных органов, четырёх добровольных дружин и ЧОПов.