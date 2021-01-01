Вопросы, связанные с работой Почты России, можно задать по бесплатному телефону: 8-800-2005-888.

Опубликован график работы почтовых отделений во Владимирской области на период новогодних каникул. Известно, что 1, 2 и 7 января будут выходными, а вот 3,4,5,6,8,9 и 10 января все пункты связи работают в обычном режиме.В выходные дни почтальоны не будут доставлять посылки и корреспонденцию. Пенсии и пособия принесут в соответствии с режимом работы отделений Почты России.Получателям пенсий и других социальных выплат во Владимире, ЗАТО Радужный, Александровском, Камешковском, Судогодском районах начисления за январь 2021 года будут досрочными.«Пенсионерам, получающим деньги через кредитные учреждения во вторую и третью очередь, выплаты будут произведены в январе 2021 года», - пояснили в региональном отделении Почты России.Вопросы, связанные с работой Почты России, можно задать по бесплатному телефону: 8-800-2005-888.