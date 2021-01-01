Полицейский Дед Мороз преподнес каждому подарок из ларца и пожелал ребятам не переставать верить в чудеса, стремиться познавать себя и не бояться открывать в себе новые таланты...

Воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Спутник» пригласили своих друзей – полицейских поучаствовать в квесте.В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» в гости к подшефным воспитанникам Центра содействия семейному воспитанию «Спутник» приехали специалист 4-го отделения ОРЛС лейтенант внутренней службы Егор Волдайский, младшие инструкторы по боевой спортивной подготовке УВД на ММ Евгений Сапков, Максим Бабин и Виктор Алешников и член Общественного совета при УВД на ММ Олеся Ефимова.Ребята и сотрудники Центра встретили полицейских в сказочных костюмах новогодних волшебников. Здесь можно было увидеть не только Снегурочку, снежинку, веселых снеговиков, Бабу-Ягу, но и задорную цыганку, и даже ключи гигантских размеров.Дети совместно с воспитателями подготовили для гостей увлекательный квест – «Ключик от ларца Деда Мороза». Участники игры разделились на две команды «Зима» и «Снегурочка». Главной целью команд было найти тот самый ключик, который позволит открыть ларец с секретом.Участники принялись с задором проходить заготовленные испытания: Снегурочке ребята помогли заплести ее длинную косу, а вместе со снеговиками наперегонки прыгали с мячами. Гости-полицейские помогали в конкурсах, следили, чтобы все соблюдали правила, и поддерживали ребят на всех этапах прохождения квеста, а также помешали появившейся Бабе-Яге испортить праздник.В заключение мероприятия две команды сразились в танце друг с другом под всеобщий «Танцевальный марафон».Под смех, радость и аплодисменты к ребятам вышел полицейский Дед Мороз. Он поблагодарил всех детей за старания, проявленную смекалку и единение с командой во время игры. Оказалось, что ключик, который искали ребята, – это их смех, и с его помощью они растопили волшебный ледяной ларец. Дедушка Мороз преподнес каждому подарок из ларца и пожелал ребятам не переставать верить в чудеса, стремиться познавать себя и не бояться открывать в себе новые таланты.Праздник завершился хороводом и сладким чаепитием.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18