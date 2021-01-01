Детей поздравили с новогодними праздниками и пожелали здоровья, отличных оценок и хорошего настроения...

Сотрудники ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и полицейские УВД по ЗАО приехали к воспитанникам детских домов, расположенным в Западном округе на улице Шолохова и Солнцевском проспекте, вместе со сказочными персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой.Детей поздравили с новогодними праздниками и пожелали здоровья, отличных оценок и хорошего настроения. А сотрудники Госавтоинспекции напомнили о правилах безопасного поведения на дорогах. Каждый ребенок получил книжку с раскрасками на тему Правил дорожного движения, а Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой подарили детям сладкие подарки.Ребята были рады встрече с гостями, поделились с ними своими знаниями Правил дорожного движения, а также рассказали интересные истории из жизни.Заместитель начальника ОГИБДД УВД по ЗАО подполковник полиции Александр Козлов отметил, что такие встречи с воспитанниками детских домов проводятся сотрудниками Госавтоинспекции регулярно, ведь самое главное, чтобы в Новом году ни один ребенок не чувствовал себя одиноким.ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. МосквеПресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93