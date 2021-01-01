Ежегодно присуждается три премии в размере 10000 рублей каждая.

Премии «Молодые профессионалы» удостоены трое специалистов Владимирской области:– Парносову Владимиру, инженеру-технологу Ковровского электромеханического завода;– Соловьёву Валерию, начальнику лаборатории управления по перспективным разработкам Всероссийского научно-исследовательского института «Сигнал» (г.Ковров);– Ярославцевой Полине, сотруднику референтной лаборатории вирусных болезней птиц Федерального центра охраны здоровья животных (г.Владимир).Соответствующее распоряжение подписано главой региона на основании решения комиссии по присуждению премии «Молодые профессионалы» от 10 декабря 2020 года.Премия «Молодые профессионалы» присуждается молодым специалистам, добившимся высоких результатов в своей профессиональной деятельности в инженерно-технической сфере, содействующим повышению эффективности производства промышленных предприятий и организаций, обладающим профессиональной этикой, непрерывно работающим над повышением своего профессионального уровня. Ежегодно присуждается три премии в размере 10000 рублей каждая.На соискание премии могут быть выдвинуты работники производственных промышленных предприятий и организаций Владимирской области, а также студенты и аспиранты вузов Владимирской области в возрасте до 35 лет, работающие или получающие образование в следующих сферах: строительство, стройиндустрия; дорожное строительство; добыча полезных ископаемых, металлургическое производство; связь, информационные технологии; электроснабжение, электрические сети и системы; машиностроение и металлообработка; медицинская промышленность; автоматизация и механизация сельского хозяйства, биотехнологии; производство пищевых продуктов; радио- и приборостроение.