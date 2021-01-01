Каким будет курс рубля в 2021 году? Что влияет на курс рубля по отношению к доллару или евро? Что лучше для развития российской экономики – сильный или слабый рубль? Стоит ли хранить деньги в рублях в 2021 году или лучше выбрать другую валюту? На эти вопросы Дни.ру ответили эксперты.

Каким будет курс рубля в 2021 году? Что влияет на курс рубля по отношению к доллару или евро? Что лучше для развития российской экономики – сильный или слабый рубль? Стоит ли хранить деньги в рублях в 2021 году или лучше выбрать другую валюту? На эти вопросы "Дни.ру" ответили эксперты.Геннадий Салыч, председатель правленияБанка "Фридом Финанс"По словам эксперта, сохраняетсясущественная неопределенность и наличие разнонаправленных факторов, которыебудут влиять на рубль в 2021 году. Важным для инвесторов стало отсутствиенамеков на возможное смену вектора ДКП в следующем году.Регулятор уверен в стабильностиэкономической ситуации, но при этом не намерен вмешиваться в ценообразование навалютном рынке, прибегать к интервенциям."Риском для рубля выступаютсанкционные риски. Уже сейчас санкционная "премия" в курсе составляетшесть-восемь рублей. Оснований предполагать, что в следующем году санкции будутсняты, сейчас нет", – сделал прогноз специалист. По его словам, инфляция,как один из факторов девальвации, будет снижать свое значение. Согласно даннымЦентробанка, в 2021 году она останется в выражении менее 4%."В дальнейшей динамике доллара США поотношению к валютам развивающихся стран, например, к рублю, будет преобладатьзависимость от состояния фондового рынка и склонности инвесторов к риску.Рассчитываем на продолжение роста фондовых рынков. Но в случае реализациисценария глубокой коррекции на биржах курс рубля сместится в сторону верхнейграницы прогнозируемых диапазонов", – заявил Геннадий Салыч.Нефть, как один из основных факторовподдержки притока экспортной валютной выручки, будет, вероятно находиться вдиапазоне $40-60 за баррель, считает специалист. При смещении в верхнюю частьэтого диапазона рубль может укрепиться на три-пять единиц к доллару и евро. Пословам эксперта, в базовом сценарии при отсутствии экономических шоков долларСША будет находиться в диапазоне 68-82 рублей, европейская валюта в пределах80-97 рублей в следующем году.Геннадий Салыч считает, что для россиянактуальна покупка иностранных валют в 2021 году. Даже если вы планируете простодержать "кэш", такие вложения позволят увеличить покупательнуюспособность сбережений в будущем. Интересны евро, американский доллар, японскаяйена, юань.Если у человека достаточно сбережений, ион планирует вложить часть в иностранные валюты, лучше всего делать этопостепенно. "С уверенностью можно сказать, что текущий курс рубля не самыйвыгодный, сохраняется вероятность его укрепления. Но и ждать этого укреплениядолго не стоит. "Дно" пары доллар-рубль вы все равно неопределите", – отметил эксперт.По его словам, правильной тактикойявляется постепенное наращивание доли валюты в сбережениях с увеличением объемапокупок в случае укрепления рубля. Соотношение валютных и рублевых активов вкорзине может поддерживаться от 2 к 1 до 1 к 1 в зависимости от планируемыхтрат, горизонта инвестирования и других факторов.Владимир Волков, директор казначейства РГСБанкаПо словам эксперта, неоспорим факт того,что пандемия коронавируса негативно влияет на мировую экономику в общем ироссийскую, в частности. "Пока перспективы и временные рамки ее окончаниянепонятны, в связи с чем перспективы национальной валюты представляютсятуманными, а существенное укрепление ниже уровня 70 рубля за доллар СШАмаловероятным", – считает Владимир Волков.По его словам, курс рубля в 2021 будетзависеть от таких факторов, как период окончания пандемии, развитие мировойэкономики, глобальный покупательский спрос и стоимость энергоресурсов намеждународных финансовых рынках. Он добавил, что слабый рубль делаетотечественные товары конкурентными и привлекательными, но отдельно взятогочеловека беднее, поскольку 70% товаров составляет импорт.Сильный рубль делает российские товарыдорогими и менее востребованными, приток в бюджет падает и социальная сфераначинает испытывать острый дефицит. При этом работающие граждане относительнопокупательной способности более финансово уверены.Эксперт заключил, что в целях сохранениянакоплений предпочтение лучше отдать доллару США. Для постоянных ежемесячныхрасходов он посоветовал держать деньги в рублях.