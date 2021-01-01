Каким будет курс рубля в 2021 году? Что влияет на курс рубля по отношению к доллару или евро? Что лучше для развития российской экономики – сильный или слабый рубль? Стоит ли хранить деньги в рублях в 2021 году или лучше выбрать другую валюту? На эти вопросы Дни.ру ответили эксперты.
Каким будет курс рубля в 2021 году? Что влияет на курс рубля по отношению к доллару или евро? Что лучше для развития российской экономики – сильный или слабый рубль? Стоит ли хранить деньги в рублях в 2021 году или лучше выбрать другую валюту? На эти вопросы "Дни.ру" ответили эксперты.
Геннадий Салыч, председатель правления
Банка "Фридом Финанс"
По словам эксперта, сохраняется
существенная неопределенность и наличие разнонаправленных факторов, которые
будут влиять на рубль в 2021 году. Важным для инвесторов стало отсутствие
намеков на возможное смену вектора ДКП в следующем году.
Регулятор уверен в стабильности
экономической ситуации, но при этом не намерен вмешиваться в ценообразование на
валютном рынке, прибегать к интервенциям.
"Риском для рубля выступают
санкционные риски. Уже сейчас санкционная "премия" в курсе составляет
шесть-восемь рублей. Оснований предполагать, что в следующем году санкции будут
сняты, сейчас нет", – сделал прогноз специалист. По его словам, инфляция,
как один из факторов девальвации, будет снижать свое значение. Согласно данным
Центробанка, в 2021 году она останется в выражении менее 4%.
"В дальнейшей динамике доллара США по
отношению к валютам развивающихся стран, например, к рублю, будет преобладать
зависимость от состояния фондового рынка и склонности инвесторов к риску.
Рассчитываем на продолжение роста фондовых рынков. Но в случае реализации
сценария глубокой коррекции на биржах курс рубля сместится в сторону верхней
границы прогнозируемых диапазонов", – заявил Геннадий Салыч.
Нефть, как один из основных факторов
поддержки притока экспортной валютной выручки, будет, вероятно находиться в
диапазоне $40-60 за баррель, считает специалист. При смещении в верхнюю часть
этого диапазона рубль может укрепиться на три-пять единиц к доллару и евро. По
словам эксперта, в базовом сценарии при отсутствии экономических шоков доллар
США будет находиться в диапазоне 68-82 рублей, европейская валюта в пределах
80-97 рублей в следующем году.
Геннадий Салыч считает, что для россиян
актуальна покупка иностранных валют в 2021 году. Даже если вы планируете просто
держать "кэш", такие вложения позволят увеличить покупательную
способность сбережений в будущем. Интересны евро, американский доллар, японская
йена, юань.
Если у человека достаточно сбережений, и
он планирует вложить часть в иностранные валюты, лучше всего делать это
постепенно. "С уверенностью можно сказать, что текущий курс рубля не самый
выгодный, сохраняется вероятность его укрепления. Но и ждать этого укрепления
долго не стоит. "Дно" пары доллар-рубль вы все равно не
определите", – отметил эксперт.
По его словам, правильной тактикой
является постепенное наращивание доли валюты в сбережениях с увеличением объема
покупок в случае укрепления рубля. Соотношение валютных и рублевых активов в
корзине может поддерживаться от 2 к 1 до 1 к 1 в зависимости от планируемых
трат, горизонта инвестирования и других факторов.
Владимир Волков, директор казначейства РГС
Банка
По словам эксперта, неоспорим факт того,
что пандемия коронавируса негативно влияет на мировую экономику в общем и
российскую, в частности. "Пока перспективы и временные рамки ее окончания
непонятны, в связи с чем перспективы национальной валюты представляются
туманными, а существенное укрепление ниже уровня 70 рубля за доллар США
маловероятным", – считает Владимир Волков.
По его словам, курс рубля в 2021 будет
зависеть от таких факторов, как период окончания пандемии, развитие мировой
экономики, глобальный покупательский спрос и стоимость энергоресурсов на
международных финансовых рынках. Он добавил, что слабый рубль делает
отечественные товары конкурентными и привлекательными, но отдельно взятого
человека беднее, поскольку 70% товаров составляет импорт.
Сильный рубль делает российские товары
дорогими и менее востребованными, приток в бюджет падает и социальная сфера
начинает испытывать острый дефицит. При этом работающие граждане относительно
покупательной способности более финансово уверены.
Эксперт заключил, что в целях сохранения
накоплений предпочтение лучше отдать доллару США. Для постоянных ежемесячных
расходов он посоветовал держать деньги в рублях.