Более 3 тысяч школьников Владимирской области уже выразили желание посетить интересные исторические, культурные и духовные места региона.

Об этом на еженедельном брифинге, посвящённом эпидемиологической ситуации в регионе, сообщила директор Департамента образования Ольга Беляева.Она отметила, что главная задача на каникулярное время – максимально занять детей, обеспечить им интересные варианты досуга и оздоровления, тем самым проводя профилактику правонарушений. Этот вопрос находится на контроле профильного ведомства. Большинство школьников уже находится на каникулах. Для них предусмотрены мероприятия разной направленности, проведение которых планируется с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации малыми группами и в дистанционной форме с применением электронных технологий.Так, образовательные организации планируют активно использовать платформу дистанционного обучения Владимирской области СЭДО, на которой размещены новогодние мультфильмы, кинофильмы, виртуальные экскурсии, а также ссылки на различные онлайн мероприятия и детские познавательные каналы для школьников. Кроме того, образовательные организации проведут индивидуальные занятия по предметам со слабоуспевающими учащимися, консультации для подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, а также будут вести ежедневный профилактический контроль в отношении несовершеннолетних и семей, относящихся к категории «группы риска», как в очном так и в дистанционном режиме.В период зимних каникул учреждения дополнительного образования работают по особому расписанию и плану. Вся их деятельность направлена на проведение культурно-образовательных мероприятий в дистанционном формате. Насыщенная программа предусмотрена во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, в Гусь-Хрустальном, Меленковском, Собинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах. Свои программы подготовили для ребят детский технопарк «Кванториум-33» и Центр поддержки одарённых детей «Платформа 33». Помимо образовательной, в регионе будет проводиться и плановая оздоровительная кампания для школьников. Будет организован отдых и оздоровление детей в период зимних каникул в четырех лагерях с дневным пребыванием – в Ковровском и Меленковском районах. Всего в них отдохнут более 150 ребят.В рамках зимнего оздоровительного отдыха предусмотрены образовательные программы в загородных лагерях и проведение профильных смен. С 28 декабря по 3 января на базе загородного оздоровительного лагеря «Искатель» в Ковровском районе Департамент образования проводит профильную смену «Зимний «Искатель». В ней участвует 100 одарённых старшеклассников области. В детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» Юрьев-Польского района с 2 по 8 января пройдёт муниципальная смена туристической направленности для 40 ребят.Более 3 тысяч школьников Владимирской области уже выразили желание посетить интересные исторические, культурные и духовные места региона. Для них будут организованы тематические экскурсионные поездки.«Сложившаяся ситуация преподносит нам всем уникальную возможность провести время со своими детьми – воспользуйтесь ей. Посмотрите вместе интересный фильм, побеседуйте на различные темы, научите чему-то своего ребёнка, сделайте то, на что у вас раньше не хватало времени, ведь дети так быстро растут», – обратилась к жителям региона Ольга Беляева.Ситуация с заболеваемостью в сфере образования остаётся стабильной. На первый план ставится профилактическая работа и вакцинация. На сегодняшний день более 480 педагогов области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, работа в этом направлении продолжается.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)