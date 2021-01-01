С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 102 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 11 822 пациента. В стационарах лежит 598 человек, из них 286 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 760 заболевших.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлен 101 новый случай заражения Covid-19. Вылечили от недуга – 134 пациента.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь двоих жителей региона.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 46 костромичам. Ещё 13 заболевших выявлено в Галичском районе, 10 – в Буйском районе, девять – в Костромском районе. По трое инфицированных диагностировано в Мантурово и Нерехтском районе, по два – в Шарье, Антропово, Нее, Чухломском, Красносельском и Межевском районах. По одному новому случаю прибавилось в Волгореченске, Островском, а также в Судиславском, Поназыревском и Сусанинском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 102 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 11 822 пациента. В стационарах лежит 598 человек, из них 286 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 760 заболевших.