2022 - станет годом народного искусства. Стекольным краем называют Гусь- Хрустальный район. Как...

2022 - станет годом народного искусства. Стекольным краем называют Гусь- Хрустальный район. Как новогодним украшениям из поселка Иванищи удалось выйти уже и на международный уровень, расскажет Анастасия Сахарова.Сразу несколько будущих новогодних шаров рождаются из стеклянной трубки. Чтобы сфера получилась ровной, трубку или "пулю" нужно равномерно прогреть. А потом крутить и дуть одновременно. Дыхание должно совпадать с движением, рассказывает Галина Агафонова.Галина Агафонова, мастер стеклодув: “Мне всегда говорили, что стекло нужно почувствовать. Нет определенных критериев, когда нужно его раздувать”.Ежедневно мастер-стеклодув производит до 200 игрушек. Размер каждого изделия сверяют по трафарету.-Если он пролетит здесь, значит, маленький. А если повиснет здесь, значит, большой.Галину Агафонову искусству выдувания стекла научили на заводе, где работали ее мать и отец. Здесь прошло и детство Галины.Галина Агафонова, мастер стеклодув: “Раньше, когда я была маленькая, и мама работала шлифовщиком, она меня часто с собой брала.. Я сидела на лавочке и смотрела, как она рисует на хрустале.. Очень это меня завораживало”.Еще одна профессия, которую можно освоить на заводе в Иванищах - мастер свечного производства. Здесь производят соевые, пальмовые и парафиновые свечи. Всех цветов, фигур и размеров. Горячий парафин, разогретый до девяноста градусов, заливают в специальную форму. Каждая сделана вручную- завод сотрудничает с владимирскими скульпторами.-Заливать нужно осторожненько, не торопясь, чтобы парафин растекался по всей форме.Парафин застывает за четыре часа, а затем на свет появляется фигура.Василий Иванов, мастер свечного производства: “Не скажу, что он прямо такой удачный получился, потому что есть небольшие сколы. Но если феном подравнять, будет гладенькое и хорошенькое”.К Новому Году - елочки, мандарины и словно из велюра - ажурные медвежата. Каждая свеча сделана с любовью.Василий Иванов, мастер свечного производства: “Когда вытаскиваешь и качество свечи получается хорошее, в иной раз даже можешь поцеловать ее .. Уж когда получается, смотришь на нее - ну красотка, говоришь свечи”.По словам Василия Иванова, медведи - самые капризные. Хотя их может усмирить опытная рука художника. Он раскрашивает каждую свечу. И елочную игрушку.Ксения Быкова, мастер художественной росписи: “К новому году тигра расписываем таких тигрят забавных. За смену мастер может расписать от 150 до двухсот штук”.Стекольный завод в поселке Иванищи действует с 1845 года. И все это время здесь горят печи и плавится гутное стекло. А вот елочные игрушки выпускают только два года. За это время мастера расписали две тысячи разных видов. Коллекции растут. Елочные шары покоряют мир. Их можно встретить на елках Америки, Японии, Англии, Франции и Италии.Игорь Лобов, директор компании: “И я могу сказать, что на выставках многие коллекционеры игрушек отмечают именно манеру владимирских художников и с удовольствием приобретают в свои коллекции изделия наших мастеров”.К Новому, 2022-му мастера подготовили 16 елочных тигрят. Но мастера смотрят в будущее. 23 год по китайскому календарю будет посвящен кролику. И художники уже расписали коллекцию крольчат. Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.