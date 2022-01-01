Более 30 юных талантов представили свои игрушки, поделки и рисунки, посвященные новогодней и одновременно полицейской тематике...

Начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор Шамиль Сибанов пригласил детей сотрудников полиции для торжественного новогоднего поздравления и награждения за участие в творческом конкурсе.В Управлении внутренних дел на Московском метрополитене и территориальных подразделениях состоялось торжественное награждение детей сотрудников полиции, участвующих в конкурсе «Полицейская елочка 2022». Более 30 юных талантов представили свои игрушки, поделки и рисунки, посвященные новогодней и одновременно полицейской тематике. Все работы поражали своим мастерством и индивидуальностью: полицейские автомобили, елочка с атрибутами полицейской формы, снеговики, каждый из детей творчески и с любовью подошел к праздничному конкурсу.В настоящей новогодней обстановке генерал-майор полиции Шамиль Сибанов и председатель Общественного совета при УВД на ММ Алексей Карелов лично поблагодарили детей за их творческий подход к созданию поделок и отметили, что каждая работа детей уникальна.Всем ребятам Шамиль Сибанов и Алексей Карелов лично вручили благодарности за активное участие в жизни Управления и подарили новогодние подарки.Позже к поздравлению присоединились Дед Мороз со Снегурочкой, которые также спешили поздравить детей сотрудников Управления. Сказочные герои с самыми добрыми пожеланиями и наставлениями вручили каждому ребенку сладкий подарок и поблагодарили их родителей за воспитание таких творческих личностей.В завершение мероприятия начальник Управления и председатель Общественного совета при УВД на ММ совместно с юными участниками конкурса украсили детскими поделками новогоднюю елку Управления и зажгли на ней яркие новогодние огни.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене