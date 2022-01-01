На период праздничных дней Главное управление МЧС России по Владимирской области переведено на...

На период праздничных дней Главное управление МЧС России по Владимирской области переведено на усиленный режим работы. В ведомстве сообщают, что в новогоднюю ночь не зафиксировано крупных пожаров и происшествий.Организована работа по тушению 11 техногенных пожаров, погибших и пострадавших нет. В новогодних праздничных мероприятиях задействовано 186 объектов, на каждом из которых для обеспечения пожарной безопасности дежурили сотрудники МЧС.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области