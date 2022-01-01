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<a href="https://33live.ru/novosti/01-01-2022-opublikovan-grafik-raboty-vladimirskix-torgovyx-centrov-v-novogodnie-dni.html" target="_blank">Опубликован график работы владимирских торговых центров в новогодние дни</a> - С 1 января на время новогодних каникул торговые центры Владимира изменят график работы. Об этом сообщили в горадминистрации. Публикуем полный перечень ..