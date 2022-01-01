Ежегодно в канун празднования Нового года и Рождества сотрудники полиции Московского метрополитена не оставляют без внимания и поздравляют ветеранов...

Руководство Управления внутренних дел на Московском метрополитене совместно с общественниками и ветеранами УВД на ММ поздравили ветеранов ВОВ и тружеников тыла с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.Ежегодно в канун празднования Нового года и Рождества сотрудники полиции Московского метрополитена при поддержке Общественного совета при УВД на ММ не оставляют без внимания и поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.Традиционно в домах у ветеранов, как правило, уже царит праздничная атмосфера, в комнатах стоит наряженная елка, на столе – конфеты и мандарины. Сотрудников полиции, ежегодно навещающих своих ветеранов, уже ждут к праздничному столу.За совместным чаепитием Петр Буренин, являющийся одним из старейших участников боевых действий и отметивший в прошлом году свой 95-летний юбилей, охотно делился воспоминаниями о далеких временах службы.Семья Пискуновых, которым предстоит еще отметить сапфировую свадьбу, рассказывали гостям о детях и внуках, перелистывая страницы в фотоальбомах. Супруги доказали временем свою любовь и преданность. Сергей Иванович Пискунов 26 лет посвятил службе уголовного розыска в метро, уйдя заслуженно в отставку в звании майора милиции. Надежда Илларионовна на протяжении всего служебного пути поддерживала супруга.90-летний Николай Сергеевич Свирин не смог лично встретить гостей ввиду своего состояния здоровья. Его супруга, Свирина Викторина Федоровна, принимала поздравления и подарки. Николай Сергеевич во времена Великой Отечественной войны работал в колхозе, после службы в армии устроился на работу в 3 отдел полиции по охране метрополитена, где проработал более 25 лет. Викторина Федоровна тоже посвятила свою трудовую деятельность метрополитену, работая в эскалаторной службе на станции метро «Курская». Там и встретила своего будущего мужа.В этот день старший сержант милиции в отставке Тюрин Евгений Иванович принимал поздравления не только с наступающими новогодними праздниками, но и с днём рождения. Евгению Ивановичу исполнилось 93 года. Будучи еще ребенком, всю войну он трудился в колхозе, где работники выращивали овощи, содержали скот и отправляли провизию на фронт как незримые кузнецы Великой Победы. В 1952 году он решил поехать с другом посмотреть Москву, и так сложилась судьба, что, когда он покупал мороженое у входа на станцию метро «Киевская», к нему подошел милиционер и после небольшого расспроса предложил ему отправиться на станцию метро «Смоленская» и попробовать устроиться на службу в милицию в их отдел. Службе на должности милиционера 3-го отделения милиции по охране метрополитена ГУВД Мосгорисполкома Евгений Тюрин посвятил 30 лет.Ветераны и члены их семей радушно встречали и благодарили гостей за визит и поздравления. От себя лично передали самые теплые поздравления всем стражам правопорядка столичного метрополитена.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18