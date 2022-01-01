Принятыми мерами нарушений общественного порядка допущено не было.

В ночь с 31 декабря 2021 г. на 1 января 2022 г. во Владимирской области прошли новогодние мероприятия, в которых приняли участие жители и гости региона.К обеспечению общественного порядка были привлечены более 450 сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных организаций.Принятыми мерами нарушений общественного порядка допущено не было.