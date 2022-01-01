Скорая - круглосуточно, неотложка- по графику будней. Напомним о режиме работы больниц и...

Скорая - круглосуточно, неотложка- по графику будней.Напомним о режиме работы больниц и поликлиник Владимирской области в праздничные дни.В облздраве обращают внимание: до 9-ого января включительно медицинские организации будут оказывать неотложную медицинскую помощь с 8 до 14.00. В случае необходимости предусмотрено продление работы до 20.00. При возникновении неотложных состояний необходимо звонить в поликлинику и вызывать участкового врача на дом. Уже с 4-ого января медорганизации приступят к работе в обычном режиме. Предусмотрен плановый приём, в том числе узких специалистов. Откроются женские консультации, кабинеты перинатальной диагностики, будут вестись диспансеризация и выписка льготных препаратов. Найти подробную информацию о режиме работы своей поликлиники и маршрутизации в случае неотложных состояний можно на сайте департамента.