Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли три человека. Трагедия произошла 30 декабря в 21.00 около деревни Чаадаево Муромского района. Сидевший за ..

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли три человека. Трагедия произошла 30 декабря в 21.00 около деревни Чаадаево Муромского района.Сидевший за рулём «ГАЗели» 35-летний водитель выехал на встречку, где столкнулся с «Хёндэ Солярис». В иномарке находилась семья из Вязников: 39-летний мужчина, его 38-летняя супруга и 10-летний ребёнок. У водителя «ГАЗели» сломаны ноги.На место аварии выезжал прокурор Мурома Дмитрий Соколов. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Ход расследования и его результаты находятся на контроле руководства региональной прокуратуры.