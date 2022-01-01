В Селивановском районе утром 1 января без света остались 15 населённых пунктов. Об этом сообщают коллеги из сетевого издания К 17-00 электроснабжение отсутствовало в пяти деревнях. ..

В Селивановском районе утром 1 января без света остались 15 населённых пунктов. Об этом сообщают коллеги из сетевого изданияК 17-00 электроснабжение отсутствовало в пяти деревнях. Восстановлением подачи ресурса занимались шесть бригад. На место дополнительно выехало несколько единиц спецтехники.«Владимирэнерго» проводило обзвон жителей.Тучково и Юромка на время выполнения работ были подключены к генераторам. В Пчёлкино, Головино, Мокеевка, Вихирево и Теренино все аварии должны быть устранены до конца дня.