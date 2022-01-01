В новогодние каникулы медицина Владимирской области будет работать следующим образом: − колл-центры: с 8 до 20 – ежедневно; − отделения для больных с признаками ОРВИ – по графику работы ..

В новогодние каникулы медицина Владимирской области будет работать следующим образом:− колл-центры: с 8 до 20 – ежедневно;− отделения для больных с признаками ОРВИ – по графику работы больниц;− неотложная помощь – по графику работы медучреждений.Предварительная запись к врачу доступна по .«Горячая линия»: 122. По будням – с 8 до 20; суббота-воскресенье – с 8 до 16.Скорая медицинская помощь работает в круглосуточном режиме, вызов доступен по номерам «103» или «112».Запись через госуслуги временно не доступна.