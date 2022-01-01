Общественный порядок обеспечивали 280 полицейских, народные дружинники и сотрудники ЧОПов.

Во Владимире в новогоднюю ночь в праздничных гуляньях приняли участие 10 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Торжества прошли на Соборной площади, площади Победы, в парке «Дружба» и Центральном парке, на площадках около Комиссаровского пруда и Дома культуры молодежи.В историческом центре Владимира: на Соборной площади всю ночь работали Рождественская ярмарка, аттракционы и каток на Пушкинском бульваре. Настоящим украшением праздничной площади стали световые инсталляции «Жар-Птица» и «Владимирский лев». Народные гулянья завершились под утро. Вернуться домой можно было на общественном транспорте, который работал бесплатно.«Происшествий техногенного характера, пожаров, крупных аварий не зарегистрировано», - уточнили в горадминистрации.Общественный порядок обеспечивали 280 полицейских, народные дружинники и сотрудники ЧОПов.Праздничные мероприятия, подготовленные администрацией Владимира для горожан и гостей нашего города, продолжаются.