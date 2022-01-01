С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 81 498 владимирцев.

Во Владимирской области на 1 января выявлено 227 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 75 человек. Ещё 37 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 36 - в Ковровском, 18 - в Кольчугинском, 17 - в Вязниковском, по 8 - в Киржачском и Гусь-Хрустальном, 7 - в Александровском, по 5 - в Меленковском и Суздальском, 4 - в Юрьев-Польском, 3 - в Собинском, по 1 - в Камешковском и Селивановском районах, а также в Гороховце и ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 81 498 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 045 случаев во Владимире, 9194 - в Гусь-Хрустальном районе, 9058 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.