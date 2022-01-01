На территории Владимирской области 1 января 2022 года лабораторно подтверждено 227 случаев...
На территории Владимирской области 1 января 2022 года лабораторно подтверждено 227 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
75 - во Владимире;
37 - в Муромском районе;
36 - в Ковровском районе;
18 - в Кольчугинском районе;
17 - в Вязниковском районе;
8 - в Киржачском и Гусь-Хрустальном районах;
7 - в Александровском районе;
5 - в Меленковском и в Суздальском районах;
4 - в Юрьево-Польском районе;
3 - в Собинском районе;
1 - в Камешковском и в Селивановском районах, а также в Гороховце и в Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 81 498 случаев заболевания. По данным регионального оперштаба, от болезни за сутки скончались 2 человека. Выздоровели за сутки 898 человек.